Baez posilnil Podbrezovú, podpísal zmluvu do konca sezóny

Na snímke vpravo Aldo Baez počas zápasu ako hráč Spartaku. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 22. augusta (TASR) - Fortunaligový klub FK Železiarne Podbrezová získal do svojich služieb Alda Omara Baeza. Dvadsaťosemročný argentínsky defenzívny stredopoliar podpísal kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny, informuje internetová stránka klubu.Baez pôsobil na Slovensku v rokoch 2007-2014 v Trenčíne, následne odišiel do Slavie Praha, ďalší ročník strávil v Trnave a potom sa vrátil do Trenčína. V drese Podbrezovej, v ktorej bol na skúške, by mal zaplniť miesto štítového stredopoliara.uviedol Baez.