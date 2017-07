Bagarovo divadlo má za sebou viaceré investície do modernizácie

Na budove Divadla Andreja Bagara v Nitre je už nové osvetlenie. . Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 11. júla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v priebehu uplynulej divadelnej sezóny investovalo do modernizácie svojho vybavenia a javiskovej techniky. K ďalším investíciám má dôjsť v lete a v budúcej sezóne.Ešte počas jarných mesiacov získala budova DAB nové osvetlenie. Nainštalovaný systém dnes ponúka variabilitu osvetlenia celého objektu. Umožňuje meniť teplotu farieb, ich intenzitu a prakticky neobmedzenú farebnosť pri slávnostnom osvetlení budovy DAB Divadlo okrem toho investovalo zdroje aj do logistiky.uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy. V divadle sa okrem toho naplno rozbehla aj príprava rekonštrukcie Štúdia DAB, ktorá zahŕňa obnovenie jeho variability, rekonštrukciu 235 javiskových stolov, modernizáciu svetiel i nový systém interkomu. Dôležitou súčasťou projektu je aj výmena súčasných stoličiek za nové a pohodlnejšie.Podľa Dóczyho si tak technické pracoviská DAB počas divadelných prázdnin veľa voľna neužijú. Čakajú ich práce na opravách a údržbe viacerých zariadení divadla.vysvetlil Dóczy.Ako pripomenul, divadlu sa tento rok podarilo získať na investície aj dodatočné financie od svojho zriaďovateľa, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Tie zatiaľ smerovali do obnovy vozového parku, ktorá zahŕňa aj kúpu autobusu určeného na cestovanie hereckého súboru na hosťovania v iných divadlách.uviedol Dóczy. Ako doplnil, jedna z najväčších investícií bude smerovať do divadelnej ubytovne. Výška nákladov na tento projekt však bude zrejmá až po vypracovaní štúdie a projektovej dokumentácie.K ďalším investíciám, ktoré DAB ešte len začalo pripravovať, patrí rozšírenie kapacity divadelného parkoviska.dodal Dóczy.