Bagarovo divadlo si dnes pripomína 25. rokov v súčasnej budove

Na snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 18. septembra (TASR) – Viac ako 130 uvedených premiér a množstvo ďalších inscenácií v podaní domácich hercov i hosťujúcich súborov uviedli v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre v priebehu 25 rokov, počas ktorých sídli vo svojej súčasnej budove. Divadlo sa do novej, ešte nie celkom dokončenej stavby, sťahovalo 18. septembra 1992, po viac ako dvojročnom meškaní.Novú budovu začali stavať v marci 1982. Po viacerých odkladoch termínu dokončenia stavby malo byť divadlo definitívne odovzdané do užívania v júni 1990. Napokon sa tak stalo až v septembri o dva roky neskôr. Prvým predstavením, ktoré nitriansky súbor odohral 19. septembra vo svojej novej budove, bola inscenácia Geľo Sebechlebský v réžii Ľuboslava Majeru.Korene nitrianskeho divadelníctva siahajú až do roku 1765, keď bolo v objekte tunajšieho gymnázia zriadené Theatrum Comicum. Prvé divadlo s vlastnou budovou otvorili v Nitre v roku 1883. Na mieste dnešného DAB stálo až do marca 1945, keď ho zasiahla a zničila letecká bomba.V roku 1949 vzniklo Nitrianske krajové divadlo, neskôr Krajové divadlo Nitra, ktoré od roku 1979 nesie meno Divadlo Andreja Bagara v Nitre. DAB sídli už 25. sezónu v priestoroch na Svätoplukovom námestí. Po budove prešovského divadla bol objekt DAB druhou stavbou, ktorá po roku 1918 vznikla na Slovensku špeciálne pre divadelné účely.Za štvrťstoročie navštívili súčasnú budovu DAB viac ako dva milióny divákov, ktorým divadlo ponúka inscenácie vo svojej veľkej sále s kapacitou 600 miest a v štúdiu so 150 miestami. V úvode súčasnej divadelnej sezóny do užívania odovzdali aj nové priestory, takzvané Zákulisie, kde sa po rekonštrukcii a revitalizácii vytvoril ďalší priestor na uvádzanie mikroinscenácií.Divadlo si 25. výročie svojej existencie v súčasnom objekte pripomenie aj pripravovanou výstavou s názvom Štvrťstoročie v novej budove.uviedla projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.