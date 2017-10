Bagdad žiada Turecko a Irán o uzavretie hraníc s irackým Kurdistanom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 7. októbra (TASR) - Iracká vláda požiadala susedné Turecko a Irán, aby uzavreli svoje hranice so severoirackým autonómnym regiónom Kurdistan, s ktorým sa Bagdad dostal do sporu ohľadom tamojšieho referenda o nezávislosti. Oznámila to dnes iracká štátna televízia.Iracké ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo podľa správy príslušné oficiálne nóty veľvyslanectvám Turecka a Iránu v Bagdade. Ankaru a Teherán v nich tiež žiada, aby zastavili všetky obchodné transakcie s irackým kurdským regiónom, najmä tie, ktoré sa týkajú ropy, aby všetky transakcie viedli len s federálnou vládou Iraku.V irackom Kurdistane sa 25. septembra konalo referendum o nezávislosti, ktoré rozhnevalo Bagdad i susedné krajiny, kde žijú početné kurdské menšiny. Podľa oficiálnych výsledkov sa za odtrhnutie od Iraku vyslovilo viac než 92 percent zúčastnených voličov.Bagdad už uvalil na Kurdistan zákaz medzinárodných letov. Podľa irackej vlády budú obnovené, ak tamojšie úrady odovzdajú kontrolu nad letiskami ústrednej vláde.Referendum vyvolalo znepokojenie aj u susedov Iraku - v Turecku, Iráne a Sýrii - vzhľadom na obavy, že podporí separatistické snahy kurdských menšín na ich územiach.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok oznámil, že v reakcii na hlasovanie bude čoskoro uzavretý letecký priestor a hranice irackého kurdského regiónu.Spojené štáty a ďalšie krajiny sa okrem toho obávajú, že referendum v Kurdistane a jeho dôsledky odvrátia pozornosť od pokračujúcich bojov proti džihádistickej skupine Islamský štát v Iraku a v Sýrii.