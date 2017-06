Bajan nevie, či podpíše nesúhlas so štatútom významnej investície

Vladimír Bajan. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. júna (TASR) – Starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan zatiaľ nevie, či podpíše rozhodnutie miestnych poslancov, ktorí v utorok (27.6.) vyjadrili nesúhlas, aby štát udelil štatút významnej investície súkromnej výstavbe na území mestskej časti. Bajan sa totiž na utorňajšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva nezúčastnil, zastupoval ho vicestarosta Ján Bučan.skonštatoval. Jeho rozhodnutie by mohlo byť jasné budúci týždeň.Petržalskí poslanci nesúhlasia s udelením štatútu významnej investície súkromnej výstavbe na území mestskej časti, pretože sa obávajú, že by tak mohla Petržalka prísť o financie z výberu miestneho poplatku za rozvoj. Starostu zastupiteľstvo požiadalo, aby toto stanovisko referoval Úradu vlády SR.argumentoval na rokovaní poslanec Oliver Kríž.Toto rozhodnutie sa priamo dotýka developera HB Reavis, ktorý sa v marci rozhodol požiadať štát o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre skupinu projektov v Bratislave, v zóne Nivy a Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj, ktoré HB Reavis plánuje postaviť. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur. Štát o žiadosti ešte nerozhodol.HB Reavis pre TASR uviedol, že ak nebude žiadosť o významnú investíciu schválená, Bratislava, ale najmä Petržalka, príde o rozsiahle rozvojové projekty, investície, nové pracovné pozície a posilnenú infraštruktúru.povedala hovorkyňa developera Martina Jamrichová.Zo strany HB Reavis ide podľa nej o súkromnú investíciu vo výške viac ako 60 miliónov eur do verejnej infraštruktúry, o ktorú prejavili záujem napríklad vo Varšave či v Londýne. Developer tvrdí, že je dnes predčasné špekulovať nad výškou poplatku za rozvoj, ktorý nie jasne stanovený ani metodikou, ani následnou distribúciou vyzbieraných prostriedkov.podotkla Jamrichová.Investor je prekvapený, že konkrétni poslanci rozhodujú o tom, ako majú byť vynaložené jeho súkromné zdroje bez toho, aby mal možnosť vyjadriť sa. Reagoval tak na rozhodnutie petržalských poslancov neudeliť zástupcom HB Reavis počas zastupiteľstva slovo. Toto prekvapenie vyjadril aj Bajan s tým, že to v Petržalke nebolo zvykom.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) pre TASR v máji uviedol, že rozhodnutie o udelení štatútu bude podmienené súhlasom zo strany bratislavského magistrátu, Petržalky a Ružinova. Posudzovanie žiadosti o udelenie významnej investície stále prebieha. Svoje stanovisko pripravuje aj hlavné mesto po tom, čo sa k veci vyjadria odborné útvary magistrátu.