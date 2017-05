BAJAN: Protest prokurátora sa týka i filozofie VZN o parkovaní

Vladimír Bajan Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) – Protest prokurátora proti prijatému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste SR nastoľuje vážnejší problém, ako sa sprvoti zdalo. Upozorňuje na to starosta Petržalky a bratislavský mestský poslanec z Klubu pre Bratislavu Vladimír Bajan, ktorý zároveň avizuje, že niektoré časti VZN bude zrejme potrebné preniesť do štatútu hlavného mesta.Bajan, ktorý sa dnes zúčastnil rokovania Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy (RZ MČ BA) uviedol, že protest prokurátora nemožno brať iba ako vyjadrenie právneho názoru, ktorému zastupiteľstvo buď vyhovie, alebo nie.upozornil. Potrebné je podľa neho sadnúť si s právnikmi a "porozmýšľať o tom, čo s tým".upozornil Bajan.Krajská prokuratúra v Bratislave podala tento mesiac proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste protest. V ňom namieta viaceré rozpory so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade nevyhovenia protestu bude zvažovať prokuratúra podanie žaloby na súd. Prokuratúra namieta hlavnému mestu uloženie zákazu parkovania nad rámec zákona o cestnej premávke. Problémom, ktorý hraničí s porušením ústavnosti, je podľa prokuratúry aj prekročenie kompetencie mesta pri určovaní postavenia rezidentov v jednom byte vo vzťahu k prvému a ďalšiemu vozidlu na byt. Poukazuje tiež na bezdôvodné obohatenie pri poskytovaní služieb parkovania, pokiaľ mesto pri zániku platnosti parkovacej karty, v dôsledku zmeny trvalého bydliska, nevráti pomernú časť zaplatenej sumy. Prokuratúra upozorňuje aj na nepresné definície pojmov či na chýbajúce prenesenie kompetencií na mestské časti v rámci štatútu Bratislavy.Magistrát pre TASR uviedol, že protest prokurátora proti VZN o parkovacej politike eviduje. Argumenty prokuratúry si chce teraz dôkladne preštudovať i posúdiť a predložiť tento protest na vyjadrenie poslancom mestského zastupiteľstva v júni. Tí rozhodnú, či mu vyhovejú, alebo nie.