Bajčiová s Čelešom získali na ME v pretláčaní v pravačke zlato

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Katovice 18. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v pretláčaní rukou získali v druhý deň ME v poľských Katoviciach ďalšie tri medaily. Barbora Bajčiová vybojovala v pravačke v kategórii do 18 rokov nad 75 kg zlato.Najcennejší kov ukoristil aj Peter Čeleš (do 75 kg), ktorý síce úvodný finálový duel prehral, v ďalších dvoch mal však navrch. Ján Gábor (do 21 rokov, 65 kg) sa tešil zo zisku bronzu.