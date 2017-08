Bakoš je v streleckej forme: Zachránil českej Plzni víťazstvo

Na snímke vľavo Marek Bakoš (Slovensko) a vpravo Jona Olsson (Švédsko), archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Marek Bakoš druhýkrát v priebehu jedného týždňa zachránil Plzni víťazstvo. V nedeľu v HET lige na pôde Jihlavy naskočil ako striedajúci hráč v 38. minúte a gólom v nadstavenom čase rozhodol o troch bodoch pre "Viktorku" (2:1). Tridsaťštyriročný zakončovateľ potvrdil dobrú formu aj v minulotýždňovom prvom súboji play off Európskej ligy UEFA 2017/2018, keď dvoma gólmi spasil Plzeň proti AEK Larnaka (3:1).Do zápasového kolotoča v prvom tíme sa po zranení vrátil aj brankár Matúš Kozáčik. Ten síce inkasoval už v prvej minúte, ale potom hostia otočili priebeh po góloch ďalšieho Slováka Patrika Hrošovského a práve Bakoša.Po zápase v Jihlave Bakoš ďakoval kustódovi mužstva, ktorý mu musel urgentne doniesť zabudnuté kopačky z hotela.citoval autora víťazného gólu portál idnes.cz.dodal. Klubový web Plzne pridal aj jeho ďalšie slová:Pre slovenských fanúšikov je dobrou správou, že po minulosezónnom zranení a operačnom zákroku ešte pred štartom sezóny je už fit reprezentačný brankár Kozáčik. Ten v tejto sezóne iba raz chytal za juniorku a pri návrate do prvého tímu začal víťazne.povedal pre klubový web 33-ročný brankár, ktorého teší aj strelecká forma krajana Bakoša: "Som rád, že to Bakymu ide a dáva góly. Je to odmena za jeho prácu."