Bakoš mieri k Ďalogovi do švédskeho klubu Mora IK

Na archívna snímke Martin Bakoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Štokholm 6. júna (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš by sa mal stať novou posilou účastníka najvyššej švédskej súťaže Mora IK. Uviedol to vo svojom utorňajšom vydaní denník Aftonbladet.Slovenský reprezentačný útočník sa síce najskôr dohodol na spolupráci s českým majstrom Kometou Brno, no využil klauzulu v zmluve a rozhodol sa prijať zaujímavú ponuku zo Švédska. V More by sa tak mal stretnúť so spoluhráčom z reprezentácie Marekom Ďalogom, ktorý sa s trinástym mužstvom uplynulej sezóny SHL dohodol na ročnej zmluve.Bakoš má za sebou individuálne vydarenú sezónu, v ktorej odohral za Liberec celkovo 62 zápasov s bilanciou 16 gólov a 29 asistencií. Slovensko reprezentoval na ZOH v Pjongčangu aj na MS v Dánsku.