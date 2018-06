Bakošov príchod do Komety Brno sa odkladá, mieri do Švédska

Na archívnej snímke Martin Bakoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brno 5. júna (TASR) - Príchod slovenského hokejového útočníka Martina Bakoša do českého extraligového klubu HC Kometa Brno sa odkladá. Slovenský reprezentant sa síce dohodol s českým majstrom na spolupráci, no podľa majiteľa a trénera Libora Zábranského mieri do Švédska.Bakoš má za sebou individuálne vydarenú sezónu, v ktorej odohral za Liberec celkovo 62 zápasov s bilanciou 16 gólov a 29 asistencií. Slovensko reprezentoval na ZOH v Pjongčangu aj na MS v Dánsku. Ešte pred šampionátom sa dohodol na spolupráci s Kometou, no príchod sa zrejme posunie o rok.uviedol Zábranský pre klubovú stránku.Novou akvizíciou Brna sa stal český útočník Lukáš Kašpar, ktorý v minulosti pôsobil aj v Slovane Bratislava.