Bakošovi to sypalo až v poslednom zápase: Sadli sme si

Na snímke hore tréner Craig Ramsay a dole zľava Marcel Haščák, Martin Bakoš a Lukáš Cingeľ. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš mal patriť na MS v Dánsku medzi ofenzívne tromfy trénera Craiga Ramsaya. Šesť zápasov však bodovo mlčal. Až v siedmom sa napokon predviedol v plnej paráde a bol pri štyroch góloch Slovákov. Na výhre 7:4 nad Bieloruskom sa podieľal dvomi gólmi a rovnakým počtom asistencií.Bakošovi prospela zmena, keď ho tréner Ramsay preradil do prvého útoku k centrovi Ladislavovi Nagyovi a krídelníkovi Tomášovi Jurčovi.povedal pre TASR Bakoš.Slováci pred zápasom vedeli, že už nemajú šancu na postup do štvrťfinále, no motiváciu hľadať nemuseli.potvrdil 28-ročný útočník. Výhra Slovenska bola zaslúžená, ale výkon bol v určitých fázach rozpačitý.Najhoršie to so zverencami trénera Craiga Ramsayho vyzeralo po góle Bielorusov na 4:3 v polovici tretej tretiny. Napokon však Slováci výsledok otočili.uzavrel Bakoš.vyslaní redaktori TASR ny wr