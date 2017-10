BALÁŽ: Čína bude silnejšia, EÚ to donúti viac spolupracovať s Ruskom

Perter Baláž. Foto: Teraz.TV Foto: Teraz.TV

Bratislava 28. októbra (TASR) - Čína sa v najbližších rokoch sústredí na realizáciu dvoch veľkých projektov, China 2025 a novej Hodvábnej cesty. Oba sa týkajú štrukturálnych zmien v rámci ekonomiky v nadväznosti na modernizáciu dopravných ciest smerom do Európy a do Afriky. Pre TASR to uviedol Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave v reakcii na výsledky skončeného 19. zjazdu čínskych komunistov.konštatoval Baláž.Aj do nákladného prístavu v Bratislave v súčasnosti smeruje prvý skúšobný čínsky vlak s kontajnermi. Vyrazil z čínskeho prístavu Dalian, príchod do prekladiskového terminálu v prístave je naplánovaný o dva týždne neskôr.povedala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.Medzinárodný vplyv Číny vzrástol ešte viac po tom, ako americký prezident Donald Trump zrušil obchodnú dohodu USA s pacifickým regiónom TPP a zmrazil rokovanie o podobnom partnerstve s EÚ, TTIP.zdôraznil Baláž.Podľa riaditeľa think tanku Stratpol Richarda Turcsányiho vnútorný trh v Číne ovplyvňujú silné protirečenia, ktoré budú zdrojom napätia aj do budúcnosti.vysvetlil Turcsányi.Čína si preto potrebuje zachovať silný ekonomický rast, ktorý v posledných rokoch dosahoval aspoň 7 % z hrubého domáceho produktu.dodal Turcsányi.