Baláž: USA môže pre clá stratiť ekonomických a politických spojencov

Bratislava 14. júna (TASR) - USA hrozí, že pre clá, ktoré uvalili na oceľ a hliník z EÚ, Kanady a Mexika, stratia ekonomických a politických spojencov. Ďalšia eskalácia obchodného sporu by poškodila jeho strany a to nie je v záujme žiadnej z nich. V diskusnej relácií na TABLET.TV to povedal Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.vysvetlil Baláž, ktorý si myslí, že ku globálnej obchodnej vojne nedôjde, pretože najmä USA by na ňu veľmi doplatili.konštatoval Baláž.Americká administratíva uvalila clá na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Mexika a EÚ. Tieto krajiny mali dočasnú výnimku, ktorá sa skončila v piatok (1.6.). Clo na dovoz ocele je 25 %, na import hliníka 10 %.konštatoval Baláž. EÚ pripravuje odvetné opatrenia a tie by sa mohli týkať dovozu motoriek Harley-Davidson, bourbonu či potravinárskej produkcie.vysvetlil Baláž.Americká administratíva už oznámila, že preskúma, či dovoz áut do USA neohrozuje národnú bezpečnosť. To je prvý krok smerom k clám. Podobný proces totiž predchádzal sadzbám na oceľ a hliník.dodal Baláž.