BALÁZS BORBÉLY: Rád spomínam na Weissa, obdivujem Kozáka i Zidaneho

Po rokoch je späť. Kapitán Artmedie Petržalka z obdobia jej úspešného ťaženie v prestížnej Lige majstrov (sezóna 2005/06) Balázs Borbély sa stal pred pár týždňami trénerom FC Petržalka. S akými pocitmi prevzal kormidlo treťoligistu, ktorý je akýmsi pokračovateľom slávneho klubu z pravého brehu Dunaja, akú partiu v Petržalke našiel, aké má s ňou ambície, ale i to, ako si spomína na najslávnejšie časy Artmedie, ktorí tréneri sú jeho vzormi, či aký typ trénera je on sám, nám prezradil niekdajší skvelý defenzívny záložník pred pár dňami v televíznom štúdiu TABLET.TV.



Pre Bobyho, ako znie dlhoročná prezývka Baláza Borbélyho, je petržalský klub srdcová záležitosť, a tak nad ponukou viesť ho z pozície hlavného kormidelníka, ani dlho neváhal. „Do Petržalky som sa vrátil s pozitívnymi pocitmi, prostredie mi bolo vždy veľmi sympatické a to isté môžem povedať o ľuďoch, ktorí v klube pracujú. O možnosti viesť petržalských futbalistov sme sa rozprávali s generálnym manažérom Andrejom Kalinom už v januári, a tak som odvtedy ani nič iné nehľadal,“ vysvetlil na úvod Borbély svoje opätovné spojenie s klubom z pravého brehu Dunaja.



POZRITE SI CELÚ TELEVÍZNU DEBATU S BALÁZSOM BORBÉLYM:









Balázs pôsobil v nedávnej minulosti ako asistent trénera v prvoligovom DAC Dunajská Streda či neskôr ako hlavný kouč ŠK Vrakúň z nižšej súťaže, čiže trénerské skúsenosti ešte len zbiera. „Je pravda, že som v tomto smere stále iba začiatočník, mám za sebou len niečo viac než dvojročnú prax, ale samozrejme, že určitú predstavy a trénerské vízie mám. Nebudem hovoriť, že som jednoznačným vyznávačom ofenzívneho štýlu, pretože ofenzívna fáza musí byť vyvážená s defenzívnou. Málo by nám totiž bolo platné, keby sme dali sto gólov, no inkasovali 150. V tom prípade by sme boli neúspešní a ja preferujem úspešný futbal,“ pokračoval 37-ročný rodák zo Žitného ostrova.

Keď zarmútil celé Porto...



Borbélyho viedli počas kariéry viacerí tréneri, medzi ktorými sa nájde i zopár ozajstných velikánov. Ktorí z nich ho najviac inšpiroval? „Asi Vlado Weiss. Pod ním som pôsobil najdlhšie, urobil zo mňa kapitána, čím mi dal jedno z najpodstatnejších a najzodpovednejších postavení v tíme. Je to mimoriadne kvalitný tréner, osobnosť, ktorá dosiahla veľké úspechy, ale zato je i svojský a svojim spôsobom zvláštny. Je pravda, že počas kariéry som prešiel rukami aj iných kvalitných koučov, no tréner Weiss mi dal určite zo všetkých najviac,“ zamyslel sa 15-násobný slovenský reprezentant, ktorý ani po ostatné trénerské vzory nechodí ďaleko. „Veď ani netreba, pretože aj v našom okolí ich je dosť. Či už je to náš súčasný reprezentačný kormidelník Ján Kozák, alebo tréner Plzne Pavel Vrba, ktorý je veľký odborník a zároveň skromný človek. Ak by sme sa však predsa len pozreli ďalej, obdivujem Zidaneho, ktorý bol mojim vzorom už ako hráč a svoje vysoké kvality potvrdzuje aj ako tréner Realu Madrid.“

Ako sme už spomenuli, Borbély zažil najslávnejšie časy ako hráč petržalskej Artmedie, v ktorej drese odohral celkovo 179 ligových stretnutí. Určite najviac mu však utkveli v pamäti zápasy skupinovej fázy Ligy majstrov v sezóne 2005/06, kde mali so spoluhráčmi do činenia s Interom Miláno, Glasgowom Rangers a FC Porto, pričom škótskemu i portugalskému klubu dokázal streliť gól. V súboji s Portom išlo v jeho prípade dokonca o víťazný gól na 3:2, pričom vtedajší zverenci Vladimíra Weissa už prehrávali 0:2. Má ešte aj dnes pri spomienke na tieto momenty zimomriavky? „Už ani nie, no vždy si rád na to zaspomínam, keď sa o tom píše a nájdem niečo také na internete. Priznám sa, že stále je to pre mňa dosť emotívne,“ dodal Balázs Borbély, ktorý okrem Petržalky pôsobil aj v nemeckom Kaiserslauterne, rumunskom Temešvári či cyperskom AEL Limassol.