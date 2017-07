Balázs Borbély sa stal novým trénerom FC Petržalka Akadémia

Na archívnej fotografii Balázs Borbély ako voľný hráč na 1. tréningu letnej prípravy futbalistov corgoňligového bratislavského Slovana 13. júna 2011 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. júla (TASR) - Novým trénerom FC Petržalka Akadémia sa stal Balázs Borbély. Taktovku prevezme po Dominikovi Tóthovi, ktorý doviedol Petržalku do tretej najvyššej súťaže. Informáciu priniesol portál profutbal.sk.Tridsaťsedemročný Borbély, bývalý hráč Artmedie Petržalka, pôsobil po ukončení hráčskej kariéry v úlohe asistenta trénera vo fortunaligovom klube FC DAC 1904 Dunajská Streda a tiež v TJ Družstevník Vrakúň. "" uvádza profutbal.sk.Borbély bol kapitán Artmedie v ére jej úspešného ťaženia v Lige majstrov v sezóne 2005/2006. Neskôr pôsobil v nemeckej Bundeslige, kde nastupoval za 1. FC Kaiserslautern. Po roku sa vrátil opäť do Petržalky a následne putoval do rumunského FC Politehnica Temešvár a cyperského klubu AEL Limassol. V drese národného tímu si pripísal pätnásť štartov, zasiahol do kvalifikácie EURO 2008 a MS 2010. Hrával na pozícii defenzívneho stredopoliara.