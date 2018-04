Balcerowicz: Orbánova hospodárska politika je konvenčný socializmus

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 11. apríla (TASR) - Za výsmech označil Leszek Balcerowicz (71) v rozhovore pre stredajšie vydanie viedenského denníka Kurier fakt, že Európska ľudová strana (EPP) už dávno nevylúčila zo svojich radov maďarskú vládnu stranu Fidesz dlhoročného premiéra Viktora Orbána.dodal.Jednoznačného víťaza nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku označil Balcerowicz - pripomínajúc formuláciu britského týždenníka The Economist - za kleptokrata, pre ktorého je ideológia iba zámienkou na vlastné obohatenie. Ako formuloval ďalej,Neznie to tak dobre. A každý potrebuje svojho nepriateľa, pre Orbána je to EÚ. Berie jej peniaze a útočí na ňu."Na otázku rakúskeho denníka potom pripúšťa aj nepriateľa s menom George Soros a dodáva, že Orbána v jeho začiatkoch financoval práve tento dobrodinec Európskej únie.Poľský opozičný politik vníma úspech Viktora Orbána i súčasnej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v Poľsku ako dôsledok hospodárskej konjunktúry.formuloval na margo vlasti a dodal, že Orbánom zaoznačované smerovanie krajiny je podľa jeho názoruaj keď nie v plnej podobe. Neortodoxné v ňom nie je nič. Zmocňuje sa štátu," dodal Balcerowicz.Podľa vlastných slov nevidí zmysluplnosť konania Európskej komisie podľa článku č.7 voči Poľsku a Maďarsku, pretože vždy ten druhý z oných štátov ho využitím práva veta zablokuje. Navyše je to iba politikum, pripomenul a dodal, že viac šancí by dával finančnému tlaku na obe krajiny, napríklad cez prostriedky EÚ podľa príkladu menového fondu, ktorého kredity sa odvíjajú od pokroku v reformnej sfére.V rozsiahlom rozhovore hovoril poľský politik a ekonóm aj o migrácii, globalizácii, politike súčasnej americkej administratívy, Číne alebo sankciách voči Rusku.