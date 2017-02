Bale oslávil návrat gólom, Zidane: Gareth je výnimočný hráč

Na snímke hráč Realu Madrid Gareth Bale oslavuje svoj gól v zápase 22. kola španielskej futbalovej LaLigy Real Madrid - Espanyol v sobotu 18. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 19. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid potvrdili úloha favorita a po sobotňajšom bezproblémovom triumfe nad Espanyolom Barcelona 2:0 si poistili vedenie v tabuľke španielskej La Ligy. Poradie súťaže vedú s 52 bodmi a pred dvojicou hlavných prenasledovateľov FC Barcelona, FC Sevilla stále majú dva zápasy k dobru.Sobotňajší večer na Štadióne Santiaga Bernabeua patril Garethovi Baleovi. Waleský krídelník sa vrátil do zostavy Realu po trojmesačnej pauze spôsobenej zranením členka. Na ihrisko sa dostal v 71. minúte, keď vystriedal Alvara Moratu. Na zápis do streleckej listiny potreboval necelú štvrťhodinu, keď využil nezištnú prihrávku od Isca a rýchly protiútok zakončil presnou strelou k vzdialenejšej žrdi bránky Espanyolu.Bale absentoval v zostaveod novembra, zranenie členka utrpel v dueli skupinovej fázy Ligy majstrov proti Sportingu Lisabon. Real bez neho vyhral MS klubov, postúpil do play off LM a v domácej súťaži sa usadil na čele tabuľky. Tréner Zinedine Zidane bol napriek tomu rád, že Bale sa minulý týždeň opäť zapojil do tréningového procesu a v sobotu mu dal príležitosť na záverečných dvadsať minút.uviedol Zidane. Francúzsky kouč urobil v mužstve v porovnaní so stredajším zápasom LM proti Neapolu až sedem zmien, voľno dostali aj brankár Keylor Navas, stredopoliar Luka Modrič či útočník Karim Benzema.Bale sa po zápase poďakoval fanúšikom za vrelé prijatie: