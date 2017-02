Banášovi IDIOTI V POLITIKE majú úspech aj v Egypte

Archívne foto. Zo slávnostného odovzdávania cien Zlatá kniha, Platinová kniha a Zlaté pero 2012 autorom vydavateľstva Ikar 13. februára 2013 v Bratislave. Na snímke spisovateľ Jozef Banáš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. februára (TASR) - Asi päťdesiatku spisovateľov zo 16 krajín, ktorých diela vyšli v arabčine, priviedol do Káhiry 3. ročník literárneho festivalu. Podujatie organizované ministerstvom kultúry, Veľkou káhirskou knižnicou a vydavateľstvom Sefsafa sa konalo od 11. do 16. februára. Slovenskú literatúru na ňom zastupoval Jozef Banáš, ktorému v Egypte vyšla pred tromi rokmi knihav preklade Chalída Biltagiho a tento rok mu vyjde v jeho preklade aj druhá kniha v arabčine - románv Sýrii.povedal pre TASR Jozef Banáš k literárnej akcii, na ktorej malo zastúpenie aj Bulharsko, Sudán, Rakúsko či Irak. Spisovateľ zo Slovenska mal možnosť stretnúť kolegov ako Anna Katharina Hahn z Nemecka, Marisa Silver z USA, Louisa Young z Veľkej Británie, Ahmet Omed z Turecka či Mineke Schipper z Holandska.Autori absolvovali rad stretnutí a besied. Bola medzi nimi aj akcia so študentmi bohemistiky a slovakistiky jazykovej fakulty najväčšej egyptskej univerzity Ain Shams. Besedu s českými a slovenským spisovateľom uviedla dekanka fakulty Salwa Rašád Amín, ktorá vyzdvihla, že katedra bohemistiky a slovakistiky jazykovej fakulty Al Ansun pripravila doposiaľ 120 prekladateľov z češtiny a slovenčiny. Česká spisovateľka Bianca Bellová prezentovala svoju novelu Jazero, Kateřina Tučková čítala úryvky z románua Jozef Banáš rozosmial študentov epizódami z knihyMimoriadne stretnutie spisovateľov sa konalo vo štvrtok večer (16.2.) v reprezentačných priestoroch Veľkej káhirskej knižnice. Nechýbala na ňom kurdsko-sýrska spisovateľka Maha Hassan, pochádzajúca z Aleppa, Kanaďanka Kim Echlin, svetová bestselleristka, ktorá sa preslávila románomo kambodžskej genocíde. Banáš, ktorý počas večera odprezentoval Zónu nadšenia, najprekladanejší román Slovenska (Nemecko, Poľsko, ČR, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko, India, Rusko, pripravuje sa anglické vydanie), sa mal možnosť zoznámiť aj s jednou z najpopulárnejších egyptských autoriek súčasnosti, rebelkou a bojovníčkou proti establišmentu a korupcii Basma Abdelaziz, autorkou slávneho románu, v ktorom popisuje udalosti arabskej jari v Egypte, či autorkou novelyLanou Abdel Rahman z Libanonu.doplnil Jozef Banáš, prvý Slovák, ktorý sa zúčastnil na prestížnom diskusnom fóre vo Veľkej káhirskej knižnici. Reprezentačné priestory tejto knižnice sa nachádzajú v historickom centre Káhiry v niekdajšom paláci vnučky princeznej Samiha Kamel.uzavrel.