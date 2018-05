Banco Casino Bratislava potvrdilo tradíciu. Uskutoční sa 3 ročník Slovak Series Of Poker

Za malý vklad možnosť lákavej výhry

3. ročník Slovak Series Of Poker sa chystá prekonať predchádzajúce

Na prázdno neodídu ani hráči, ktorí sa Main Eventu nezúčastnia

Banco Casino Bratislava bude pomáhať tým, čo to potrebujú

Už zajtra, v dňoch oddoštartuje v priestorochprvý z pripravovaných turnajov, a toktorý by si nemal nechať ujsť žiadny nadšenec pre pokrovú hru. Každý účastník má totiž možnosť za vstupné ibazískať lákavú výhru. Májový turnaj garantuje, že si TOP hráči medzi sebou prerozdelia sumupričom samotný víťaz si prilepší minimálne oViac informácií o evente: http://www.bancocasino.sk/poker/events/305/koniec-maja-prinesie-turnajovu-bombu-iba-za-77-classic-s-gtd-30-000 Ďalšia vynikajúca správa pre pokrových hráčov. Výnimočná atmosféra ako na majstrovstvách sveta v pokri v Las Vegas opäť na Slovensku! Banco Casino pripravuje v poradí už 3.ročník slovenskej obdoby série turnajova toTento najväčší pokrový festival sa začínapotrvá doa rozdajú sa závratné sumy! Počas hlavného podujatia je garantovaných neuveriteľnýchčo je druhá až takto vysoká garancia v histórii Slovenska.Hráči, ktorí zasadnú za pokrové stoly, si okrem napínavých a nezabudnuteľných momentov môžu odniesť závratné sumy . Počas 16 dní tohto pokrového sviatku , ktorý každý rok priláka aj pokrových nadšencov z ďalekých kútov sveta, sa rozdá viac akoV hre bude až sedem zlatých náramkov, ktoré sú už tretím rokom symbolom tohto unikátneho eventu. Viac sa dozviete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/324/third-edition-slovak-series-of-poker-with-main-event-200-000-gtd-25th-of-june-until-9th-of-july Okrem priaznivcov pokru chce jedno z najväčších bratislavských kasín potešiť aj tých, čo to potrebujú najviac. V dňochorganizuje charitatívny víkend, počas ktorého sa budú konať turnaje, kde budú mať možnosť návštevníci kasína prispieť ľubovoľnou čiastkou na dobrú vec. Výťažok zo vstupného plus príspevky od hostí a kasína poputujú do starostlivých rúk občianskeho združenia Fantázia Detí, ktoré pomáha deťom z detských domovov.