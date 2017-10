Bangladéš a Mjanmarsko utvoria komisiu dohliadajúcu na návrat Rohingov

Na archívnej snímke sú rybári z etnickej menšiny Rohingov vo východnom Mjanmarsku. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Dháka 3. októbra (TASR) - Bangladéš a Mjanmarsko sa dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny dohliadajúcej na návrat státisícov moslimských Rohingov, ktorí ušli z mjanmarského Jakchainského štátu v minulých týždňoch do Bangladéša. Informoval o tom v pondelok bangladéšsky minister zahraničných vecí Abúl Hasan Mahmúd Alí.Bangladéš rokuje so susedným Mjanmarskom o bezpečnom návrate viac ako pol milióna moslimov z etnika Rohingov do ich domovov v Mjanmarsku, odkiaľ ušli pred vlnou násilností, ktorá tam prepukla v druhej polovici augusta.Bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová vyzvala Mjanmarsko, aby skoncovalo s násilnosťami a vytvorilo na svojom území bezpečné zóny, kam by sa mohli vracať moslimskí utečenci.Agentúra DPA uvádza, že diplomati z OSN cestovali v pondelok po Jakchainskom štáte v rámci vládou organizovanej návštevy prvý raz od augusta. Diplomati z Európy, USA, ako aj z ázijských štátov navštívili niekoľko oblastí postihnutých násilím voči moslimom a rozprávali sa s príslušníkmi menšín.OSN označuje masový útek približne 507.000 Rohingov z Mjanmarska za najrýchlejšie sa rozvíjajúcu humanitárnu krízu. OSN tiež tvrdí, že budhistická väčšina v Mjanmarsku pácha na moslimskej menšiny Rohingov etnické čistky.Mjanmarsko tieto tvrdenia odmieta, pričom deklaruje, že jeho bezpečnostné sily spustili koncom augusta svoju operáciu v Jakchainskom štáte v odvete za koordinované útoky z 25. augusta, spáchané rohinskými povstalcami. Mjanmarská vláda tiež obviňuje povstalcov z útokov na civilistov a vypálenie polovice z viac ako 400 rohinských dedín na severe Jakchainského štátu. Povstalci to popierajú.Najnovšia vlna násilností v Mjanmarsku si podľa odhadov vlády vyžiadala viac ako 500 obetí na životoch, väčšinou z radov povstalcov.