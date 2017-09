Bangladéš obmedzuje pohyb utečencov z Mjanmarska a očkuje ich deti

Príslušníci moslimskej menšiny Rohingov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cox's Bazar 17. septembra (TASR) - Bangladéšske úrady sa snažia obmedziť pohyb moslimských Rohingov utekajúcich pred násilnosťami z Mjanmarska a pokiaľ sa to dá, sústrediť ich všetkých do preplnených utečeneckých táborov v prihraničnej oblasti. Začali dokonca zaočkovávať desiatky tisíce ich detí proti rôznym chorobám, všíma si agentúra AP.Bangladéš je doslova zaplavený masou vyše 400.000 Rohingov, ktorí v posledných troch týždňoch v rámci krízy, označenej Organizáciou Spojených národov za etnické čistky, utiekli zo svojich domovov.Bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová, ktorá už Mjanmarsko ostro skritizovala za páchanie zverstiev, odcestovala z Dháky do New Yorku na pravidelné každoročné zasadanie OSN.AP oslovila dnes lekára Abdala Saláma zo štátnej nemocnice v okrese Cox's Bazar. Ten priblížil, že v priebehu siedmich dní bude proti osýpkam, rubeole a detskej obrne zaočkovaných približne 150.000 detí. OSN tvrdí, že v extrémne nevyhovujúcich podmienkach sa nachádza momentálne asi 240.000 rohinských detí.Bangladéšska polícia medzitým kontroluje a dáva pozor, aby sa utečenci nezačali usádzať v mestách ležiacich v okolí svojich táborov.K hromadnému úteku Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v mjanmarskej administratívnej oblasti Jakchainský štát 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na tri desiatky policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov.