Bangladéš obvinil Mjanmarsko z narušenia svojho vzdušného priestoru

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 16. septembra (TASR) - Bangladéšska vláda predvolala mjanmarského veľvyslanca, aby mu vyjadrila protest voči narušeniu vzdušného priestoru svojej krajiny, ku ktorému podľa nej došlo počas aktuálne prebiehajúceho hromadného úteku moslimov z národnostnej menšiny Rohingov pred násilnosťami v západnom Mjanmarsku.Hovorca mjanmarskej prezidentskej kancelárie však dnes uviedol, že niet nijakého dôkazu o takomto narušení a že vládne úrady v bangladéšskom hlavnom meste Dháka by mali radšej vyjadrovať svoje znepokojenie nad celkovou situáciou, a nie vydávať verejné vyhlásenia. Píše o tom agentúra AP.Pred násilím v Mjanmarsku ušlo už približne 400.000 Rohingov, ktorí sa momentálne nachádzajú v susednom Bangladéši a v nevyhovujúcich podmienkach tam žijú v utečeneckých táboroch.Bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyhlásilo, že mjanmarské drony a vrtuľníky prenikli do vzdušného priestoru Bangladéša v nedeľu, utorok i vo štvrtok.Rezort diplomacie spresnil, že v piatok večer odovzdal protestnú nótu mjanmarskému veľvyslancovi. Bangladéš zároveň varoval, že takéto provokatívne akcie by mohli mať svoje dôsledky.