Bangladéš: Spred budovy najvyššieho súdu odstránili sochu Justície

Dháka 26. mája (TASR) - Spred komplexu najvyššieho súdu v bangladéšskom hlavnom meste Dháka odstránili dnes sochu Justície, starorímskej bohyne spravodlivosti. K opatreniu došlo po protestoch tamojšej komunity islamistov, informoval denník The Express Tribune.Socha ženskej postavy so zaviazanými očami držiacej v rukách váhy a meč bola pritom inštalovaná iba pred necelým polrokom. Náboženskí radikáli tvrdia, že predstavuje "neislamský" prvok a zraňuje náboženské city moslimov. Za jej odstránenie sa konali v Dháke masové protesty.Bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová tento krok odobrila, sekulárne skupiny však boli proti. Robotníci sochu začali demontovať o polnoci miestneho času za použitia žeriavu. Jedným z argumentov islamistov bolo aj to, že tátosocha mala blízko k modlárstvu.Postava Justície bola odetá v sárí, indickom ženskom odeve, namiesto antickej tógy. Autor sochy Mrinal Hák uviedol, že jej odstránenie je preňho šokujúce.povedal uznávaný sochár pre agentúru AP.Podľa analytikov ide o znak narastajúceho napätia medzi islamskými konzervatívcami a liberálnymi hodnotami v Bangladéši. Krajina so 160 miliónmi obyvateľov má síce sekulárne zákony, ale radikálny islam je tu na vzostupe.Počas uplynulých rokov sa cieľom útokov, ako aj vrážd stali desiatky miestnych ateistov, liberálnych spisovateľov, blogerov, publicistov, členov menšinových komunít a cudzincov.