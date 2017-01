Banícke tradície stále žijú, v Prievidzi mali už tretí šachtág

Na snímke skokom cez kožu prijali do baníckeho stavu Jozefa Švorca. Prievidza, 14. januára 2017. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Na snímke súťaž v pití piva. Prievidza, 14. januára 2017. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 14. januára (TASR) – Hornonitriansky banícky spolok (HBS) v Prievidzi, ktorý patrí medzi najmladšie z dovedna 32 podobných spolkov na Slovensku, úspešne pokračuje v slávnych baníckych tradíciách starých takmer 250 rokov. V piatok (13. 1.) zorganizoval svoj v poradí už tretí šachtág podľa stanov pôvodného „Pivného zákona na udržanie poriadku a povznesenej nálady“ prijímaní nových adeptov baníckeho povolania. Ten pred 16 rokmi oprášili ich kolegovia z Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku v Banskej Štiavnici a teší sa stále väčšej obľube baníckej verejnosti.vysvetlil predseda HBS Vladimír Tulis.Tak ako stanovuje zákon, najskôr si vybrali spomedzi seba slávne, vysoké a neomylné prezídium, ktorým sa stal banský záchranár Jaroslav Vojtáš. Ten vymenoval kontrárium, fuschmajora, kantora a pivného dispečera. Účastníkmi boli slávne firmy a semestri, teda tí, ktorí už cez kožu v minulosti skákali alebo už sú členmi HBS. Do slávnostnej tablice pozvali aj hostí, zástupcov iných baníckych spolkov. Medzi nimi aj poslankyňu Národnej rady SR a primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú, ktorá už pred tromi rokmi takisto preskočila ošliador a na podujatie dokonca prišla v baníckej uniforme.Potom predpísaným spôsobom opäť „pokrstili“ pivný pohár, duplák, pretože ten vlaňajší sa im vraj nedopatrením rozbil. A potom mohli začať piť pivo všetci účastníci. Avšak podľa pravidiel a na pokyn slávneho prezídia. Spôsob je určený Pivným zákonom, teda na diagonálu, čo je približne do pol pohára, alebo na kytičku, po jednotlivých glgoch. Fuchsovia, ktorých prijímali do baníckeho stavu, však museli zdolať pohár piva na jeden dúšok, teda na ex. Skokom cez ošliador prijali do banského spolku dvoch fuchsov, banského technika Jozefa Švorca a banského elektrikára Františka Puťoša. K tomuto aktu ich podľa tradícií priviedli cez celú miestnosť za pravé ucho. Potom museli ešte odpovedať na rôznorodé otázky odborného aj súkromného charakteru. Až keď bolo slávne prezídium spokojné s odpoveďami, mohli preskočiť kožu. Tak získali postavenie semestrov a členstvo v baníckom spolku. Dostali aj nové banícke mená a diplom.Súčasťou boli aj tresty za nesprávne pitie piva, za neupravené poháre do jedného radu na stoloch, ale aj za nedovolené opustenie miestnosti, rozprávanie bez povolenia alebo nesprávne oslovenie slávneho, vysokého a neomylného prezídia. Trestom bolo vypiť namiesto piva pohár mlieka alebo slanej vody aj posedenie na takzvanom pivnom „zasraní“, teda na akejsi hanbe v podobe záchodu. Uskutočnili sa aj súťaže v pití piva na rýchlosť, speve ľudových piesní a rozprávaní vtipov.