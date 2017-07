Bank of America si ako nové európske sídlo zvolila Dublin

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. júla (TASR) - Bank of America si po odchode z Británie zvolila Dublin ako svoje európske sídlo. Výkonný riaditeľ Brian Moynihan po návšteve írskeho hlavného mesta uviedol, že banka zvýši počet zamestnancov v Dubline zo súčasných 700. Bank of America v Londýne zamestnáva približne 4500 ľudí.povedal Moynihan.Mnohé medzinárodné banky v súčasnosti využívajú Londýn ako svoju európsku základňu pre podnikanie v EÚ. Keď Británia približne o dva roky opustí EÚ, automaticky stratia právo podnikať vo zvyšných členských krajinách, pokiaľ do niektorej z nich nepresunú svoje hlavné sídla. Väčšina veľkých bánk si zatiaľ zvolila Dublin alebo Frankfurt nad Mohanom.2 sov von