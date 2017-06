Bank of America zhoršila prognózu rastu ekonomiky USA v roku 2018

Bank of America Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. júna (TASR) - Finančný inštitút Bank of America Merrill Lynch zhoršil svoju prognózu rastu ekonomiky USA v roku 2018. Banka na budúci rok počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,1 % namiesto o 2,5 %.uviedla hlavná ekonómka banky pre USA Michelle Meyerová.Z globálneho hľadiska ostatní analytici Bank of America počítajú v dohľadnom čase s nízkymi úrokovými sadzbami.uviedli experti banky.