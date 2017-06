Banka BNP Paribas zruší v domácom retailovom bankovníctve 640 miest

Logo francúzskej banky BNP Paribas v Paríži, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas oznámila, že do konca roka 2020 zruší v retailovom bankovníctve vo Francúzsku 640 pracovných miest. Zníženie počtu pracovných pozícií je súčasťou rozsiahlejšej reorganizácie v banke, ktorej cieľom je efektívnejšie zvládanie nízkych úrokových sadzieb a prísnejšej regulácie v sektore.Banka uviedla, že o pláne redukcie počtu pracovných miest, ktorá by sa mala uskutočniť prostredníctvom prirodzeného úbytku pracovných síl, už rokuje s odbormi. Okrem BNP Paribas aj ďalšie francúzske banky redukujú svoje retailové bankovníctvo a počty pracovných miest. Naopak, viac investujú do rýchlorastúceho internetového bankovníctva.Tržby siete retailového bankovníctva BNP Paribas na domácom trhu klesli v roku 2016 o 3 %. V poklese pokračovali aj začiatkom tohto roka, keď v 1. kvartáli pokles zaznamenal 1,4 %.