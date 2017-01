Banka HSBC plánuje zatvoriť v Británii 117 pobočiek

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. januára (TASR) - Banka HSBC dnes oznámila, že v rámci reštrukturalizácie plánuje zatvoriť 117 pobočiek v tomto roku a zruší 380 funkcií v Británii, aby zredukovala svoje náklady.Banka ďalej uviedla, že pre rušenie pobočiek v Británii prepustí približne 180 ľudí. Ďalších 200 pracovných miest v oddeleniach výpočtovej techniky presunie z Británie do Indie, Číny a Poľska, kde sú nižšie platy.Plánované rušenie pracovných miest v Británii nahnevalo odborové zväzy. HSBC ale argumentuje, že počet klientov, ktorí fyzicky navštevujú pobočky a využívajú ich pre svoje transakcie v uplynulých piatich rokoch klesol o 40 %, zatiaľ čo počet digitálnych transakcií sa zvýšil.Viaceré banky používajú tento argument a poukazujú pritom na rastúcu popularitu internetového bankovníctva. Kritici ale upozorňujú, že malé vidiecke pobočky sú životne dôležité pre starších klientov a ľudí s nižšími príjmami bez prístupu na internet.HSBC zatvára pobočky oveľa rýchlejšie ako ostatné britské banky. V roku 2015 napríklad banka zrušila 321, teda zhruba štvrtinu svojich klientskych pobočiek v Británii.Problémom tiež je, že banky zatvárajú pobočky najmä v regiónoch s najnižšími príjmami, zatiaľ čo v bohatších regiónoch svoje služby rozširujú.Britské združenie bankárov preto prišlo s novým plánom, ktorý by umožnil klientom uskutočniť niektoré jednoduché bankové operácie na poštách.HSBC mala na konci minulého roka v Británii 965 pobočiek a do konca tohto roka chce ich počet znížiť na 625.