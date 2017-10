Banka Sabadell uvažuje o presune svojho sídla z Katalánska

Muž fajčí na balkóne na ktorom je zavesená zástava "estelada", ktorá symbolizuje nezávislosť Katalánska počas demonštrácie v Barcelone 11. septembra 2014. Katalánski Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona/Madrid 5. októbra (TASR) - Španielska banka Sabadell, piata najväčšia v krajine, uvažuje o presune svojho sídla z Katalánska. To je prvý väčší náznak, že snaha bohatého regiónu o nezávislosť môže vystrašiť veľké podniky.Predstavenstvo banky Sabadell sa dnes stretlo na mimoriadnom zasadnutí, aby preskúmalo možnú zmenu sídla, uviedla banka vo vyhlásení pre akciové trhy. Potvrdila tak informáciu, ktorú nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou prezradil médiám.Katalánske noviny La Vanguardia uviedli, že Sabadell uvažuje o presune sídla do Alicante alebo Madridu.Finančné trhy majú veľké obavy z odtrhnutia Katalánska, ktoré zasadí tvrdý úder štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny aj samotnému regiónu.Katalánsko je centrom priemyslu a cestovného ruchu a podieľa sa pätinou, teda 20 % na výkone španielskej ekonomiky. Svoju výrobnú základňu tam majú mnohé veľké nadnárodné spoločnosti, od Volkswagenu po Nestlé. A je tiež domovom najrýchlejšie sa rozvíjajúceho prístavu v Európe.Po víkendovom referende o nezávislosti Katalánska sa tento týždeň objavili správy, že dve menšie spoločnosti kótované na burze - Eurona Wireless Telecom a Oryzon Genomics sa rozhodli presťahovať svoje centrály z tohto regiónu. Akcie oboch firiem, ako aj banky Sabadell, po zverejnení informácií o sťahovaní, začali rásť.Kríza okolo Katalánska už zasiahla španielske dlhopisy a akcie. Náklady Španielska na obsluhu dlhu dnes dosiahli sedemmesačné maximum, hoci investori prejavili veľký záujem o aukciu štátnych dlhopisov.Mnoho popredných španielskych podnikateľov a zahraničných spoločností, ktoré pôsobia v Katalánsku, vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s vývojom situácie.povedal Juan Roig, predseda predstavenstva najväčšieho predajcu potravín v Španielsku, reťazca Mercadona.Aj vplyvná katalánska podnikateľská lobby Cercle d'Economia v stredu (4.10.) vyhlásila, že je veľmi znepokojená vyhliadkami na vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska a vyzvala politických lídrov na oboch stranách, aby začali rokovania.Nemecká automobilka Volkswagen bola v utorok (3.10.) nútená nakrátko zastaviť výrobu na jednej z troch liniek závodu SEAT, keď protesty prerušili dodávku náhradných dielov. K prerušeniu produkcie došlo aj v závode na výrobu instantnej kávy spoločnosti Nestlé v Girone.Španielsky minister hospodárstva Luis de Guindos dnes upozornil, že politická neistota ochromí investičné projekty v Katalánsku. Upozornil, že v tejto situácii sa ani jeden medzinárodný, ani národný investor nezúčastní na novom investičnom projekte.