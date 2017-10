Banka UBS presunie z Londýna v dôsledku brexitu možno len 250 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bazilej/Londýn 30. októbra (TASR) - Švajčiarska banka UBS pravdepodobne presunie z Veľkej Británie v dôsledku odchodu krajiny z Európskej únie iba okolo 250 zamestnancov. Pôvodne pritom počítala s presunom až okolo 1000 ľudí.Výkonný riaditeľ banky Sergio Ermotti minulý týždeň uviedol, že v dôsledku vývoja situácie za ostatné mesiaceV súčasnosti má UBS v Londýne približne 5000 zamestnancov.Ermotti najnovší počet nespresnil, podľa zdroja oboznámeného s diskusiami v banke by však mohlo ísť zhruba o 250 zamestnancov. Zdroj zároveň dodal, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a veci sa ešte stále môžu zmeniť v závislosti od vývoja rokovaní medzi Britániou a Európskou úniou.Zatiaľ si vedenie UBS nevybralo ani lokalitu, kam by zamestnancov chcelo presunúť. Ešte stále sa rozhoduje medzi Frankfurtom nad Mohanom, Amsterdamom a Madridom. Podľa Ermottiho by rozhodnutie malo padnúť "v najbližších týždňoch".