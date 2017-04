Banka už nie je ochotná finančne podporovať stratovú Alitaliu

Lietadlá talianskej leteckej spoločnosti Alitalia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Miláno 20. apríla (TASR) - Talianska banka UniCredit nie je ochotná ďalej finančne podporovať stratovú leteckú spoločnosť Alitalia. "" povedal generálny riaditeľ banky Gianni Franco Papa na dnešnom valnom zhromaždení v Miláne." zdôraznil Papa. Banka musí v prvom rade chrániť záujmy svojich klientov, zamestnancov a akcionárov.UniCredit má podiel 12,99 % v konzorciu talianskych akcionárov Alitalia Cai, ktoré je po aerolíniách Etihad druhým najväčším akcionárom talianskej leteckej spoločnosti. Alitalia Cai však už nie je ochotné finančne prispieť k záchrane Alitalie.Záchranný plán manažmentu rozdelil zamestnancov Alitalie. Kým piloti odmietajú navrhované zníženie miezd, väčšina pozemného personálu plán podporuje. Približne 12.000 zamestnancov Alitalie má čas do pondelka 24. apríla, aby schválili záchranný plán. Ak sa tak nestane, aerolínie sa dostanú pod nútenú správu.Odbory a manažment spoločnosti sa minulý týždeň dohodli na znížení počtu trvalých zamestnancov v pozemných službách z 1338 na 980 a krátení miezd o 8 %. Celkové náklady majú klesnúť o tretinu. Manažment pôvodne požadoval zrušenie 2000 pracovných miest a zníženie miezd o 30 %. V reakcii na to odbory vyhlásili 24-hodinový štrajk.Alitalia už celé roky vykazuje straty a nepomohol ani kapitálový vstup spoločnosti Etihad (podiel 49 %) a finančné injekcie veľkých akcionárov. Strata za minulý rok dosiahla 460 miliónov eur, v tomto roku sa očakáva ďalšia strata vo výške niekoľkých stoviek miliónov eur.Po miliardovom navýšení kapitálu je šéf talianskej banky UniCredit Jean-Pierre Mustier presvedčený o príchode ďalších medzinárodných investorov. "" povedal na dnešnom valnom zhromaždení akcionárov v Miláne. "" dodal.UniCredit podľa jeho slov pokračuje s realizáciou svojho rozvojového plánu. Banka neplánuje žiadne akvizície, ani ďalší predaj majetku. Mustier potvrdil plány zamerané na zníženie počtu členov správnej rady zo 17 na 15. Banka má v budúcnosti mať len jedného viceprezidenta. "" vysvetlil šéf UniCredit.Zároveň vyzdvihol opatrenia vlády na podporu hospodárstva a záchranu bánk. Vytvorenie fondu dotovaného sumou 20 miliárd eur na záchranu bánk označil za "". Oddeľovanie nedobytných úverov postupuje podľa vládneho plánu, ktorý počíta s odbúraním týchto úverov vo výške 20 miliárd eur do roka 2019.