Banke Monte dei Paschi sa nedarí získať dostatok kapitálu

Monte dei Paschi di Siena Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 22. decembra (TASR) - Talianskej banke Monte dei Paschi di Siena (MPS) sa nedarí získať od súkromných investorov dostatok kapitálu. Zdá sa, že jej posledný pokus o záchranu vlastnými silami zlyháva, a všetko nasvedčuje tomu, že bude musieť požiadať o pomoc vládu.MPS začiatkom tohto týždňa spustila predaj akcií, ktorý sa dnes končí. A hoci sa bude s akciami banky obchodovať ešte niekoľko hodín, doterajšie výsledky signalizujú, že výnos z predaja nedosiahne cieľovú hranicu 5 miliárd eur. Dva zdroje, ktoré nechceli byť menované, agentúre Reuters povedali, že slabé výsledky zrejme odradia ostatých investorov od kúpy jej dlhopisov. MPS bude asi musieť požiadať vládu o pomoc, čomu sa chcela vyhnúť.Banka potrebuje do konca mesiaca zohnať čerstvý kapitál a dohodnúť sa s veriteľmi o výmene dlhopisov za akcie, aby sa vyhla zásahu zo strany štátu. Ten by totiž mohol otriasť dôverou trhov v taliansky bankový sektor, štvrtý najväčší v eurozóne.Očakáva sa, že talianska vláda zakročí ešte tento týždeň, možno už dnes, aby zachránila najstaršiu banku na svete a tretiu najväčšiu banku v krajine.Monte dei Paschi dúfala, že katarský investičný fond bude mať záujem o jej akcie a investuje do nich 1 miliardu eur v hotovosti, ale šance na jeho pomoc už však vybledli, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.Monte dei Paschi, označovaná momentálne za najslabšiu banku v eurozóne, sa k týmto informáciám odmieta vyjadriť.Zlyhanie Monte dei Paschi, ktorá sa už roky snaží dostať z problémov, ohrozí úspory tisícov Talianov a je možné, že ani záchranný balík od vlády všetky ich peniaze neochráni. Podľa pravidiel Európskej únie musia totiž investori akceptovať určité straty, až potom môže vláda poskytnúť banke pomoc z peňazí daňových poplatníkov.Taliansky parlament v stredu (21.12.) schválil vládny plán na vytvorenie záchranného fondu s úverovou kapacitou 20 miliárd eur. Kabinet nového premiéra Paola Gentiloniho sa zíde možno už dnes alebo v piatok (23.12.), aby rozhodol o pomoci banke. Pre 40.000 majiteľov akcií MPS to bude znamenať straty, čo je politicky "výbušný" krok.