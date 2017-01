Bankový lupič vystrelil pri prepade a zranil zamestnanca pobočky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 13. januára (TASR) - K ozbrojenému lúpežnému prepadnutiu pobočky finančného ústavu došlo vo štvrtok večer v štvrti Altona severonemeckého prístavného mesta Hamburg.Maskovaný lupič vstúpil do priestorov filiálky krátko pred záverečnou a so strelnou zbraňou v ruke vyzval pokladníka na vydanie hotovosti.Páchateľ na mieste činu niekoľkokrát vystrelil, pričom zasiahol 45-ročného zamestnanca, ktorému spôsobil zranenie v brušnej oblasti. Muž, ktorého neodkladne previezli do nemocnice, sa tam podrobil urgentnej operácii.Podľa informácií polície nie je už v ohrození života, vyplýva zo spravodajstva rozhlasovej stanice Norddeutscher Rundfunk (NDR).V nemocnici skončila aj jedna zo spolupracovníčok postreleného muža, ktorá utrpela silný šok.Nemecká polícia intenzívne pátra po lupičovi, ktorý ušiel z miesta činu na bicykli.Výška koristi, ktorú si odniesol maskovaný ozbrojenec z miesta činu, nie je známa. V nemeckých médiách sa však objavil popis jeho odevu.Rovnaká filiálka sa už dejiskom lúpežného prepadnutia stala na sklonku júna 2014, vtedy však maskovaný ozbrojený muž ušiel bez koristi.