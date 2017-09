Bankový ombudsman mal vlani najviac klientov v histórii

Ilustračná snímka Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Na bankového ombudsmana sa vlani obrátilo so svojimi problémami najviac občanov od vzniku tejto inštitúcie v roku 2007. Celkovo vlani služby ombudsmana využilo 3181 klientov bánk, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo 2358 ľudí. Takmer dvojnásobne stúpol aj počet elektronických konzultácií. Zatiaľ čo vlani to bolo 1437 ľudí, v roku 2015 ich bolo 783.Počet oficiálne registrovaných podnetov vlani medziročne mierne stúpol.vyčíslila na dnešnej tlačovej konferencii banková ombudsmanka Eva Černá. Z celkového počtu podaní bolo odmietnutých 31 z dôvodu nedostatku právomocí kancelárie konať, nakoľko sa sťažnosť netýkala činnosti banky, ale inej finančnej inštitúcie.V prospech klienta bolo vybavených 85 z prešetrovaných podnetov. Vo forme vrátenia či odpustenia poplatkov, alebo zľavy z úrokovej sadzby bolo klientom celkovo vrátených 29.512 eur, čo je tiež najviac od vzniku existencie kancelárie. Pochybenie banky nebolo objektívne preukázané v 81 prípadoch v rámci konania pred bankovým ombudsmanom. Podľa slov Černej sa v mnohých prípadoch podarilo pre klientov nájsť riešenia, a to aj vďaka spolupráci s bankami.podotkla Černá.Kancelária bankového ombudsmana poskytovala vlani aj poradenstvo. Osobne bolo vybavených 186 klientov s podnetmi, 1558 klientom pomohla kancelária telefonicky a 1437 vybavila elektronickou poštou.doplnila Černá.Otázky klientov sa najčastejšie týkali bezpečnostných zásad pri používaní platobných prostriedkov, poradenstva pri refinancovaní úverov, problémov so splácaním úverov. Častým problémom bola aj platobná neschopnosť klientov.priblížila Černá v súvislosti s pokračujúcim poklesom úrokových sadzieb na úveroch v bankách.Ombudsmanka sa stretávala aj s viacerými pochybeniami klientov. Najčastejším bolo neinformovanie banky napríklad o zmene adresy alebo životnej situácie, či neprevzatie korešpondencie od banky. V prípade neschopnosti splácať záväzky sa klienti spoliehali na to, že banka nepristúpi k vymáhaniu pohľadávky. Pri predčasnom splatení úveru si zase klienti nevytvorili dostatočnú časovú rezervu potrebnú na zabezpečenie všetkých náležitostí pre splatenie či refinancovanie úveru.