Banky budú musieť obozretnejšie poskytovať úvery

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Finančné inštitúcie pri poskytovaní pôžičiek budú musieť byť obozretnejšie. Do novely zákona o spotrebiteľských úveroch totiž Ministerstvo financií (MF) SR zapracovalo odporúčanie Národnej banky Slovenska (NBS) z roku 2014, ktorým sa napríklad sprísnilo posudzovanie schopnosti klientov splácať pôžičku. Právna norma nadobudla účinnosť 1. januára 2017.Podľa ministerstva tvoria spotrebiteľské úvery významný podiel na celkovom poskytovaní úverov v rámci slovenskej ekonomiky. Objem spotrebiteľských úverov poskytnutých veriteľmi za obdobie posledného roka totiž dosiahol medziročný rast 12 % až 15 %. "" zdôvodnil rezort financií v predkladacej správe.Preto je cieľom právnej normy do legislatívy ukotviť existujúce odporúčanie NBS, ktoré už v súčasnosti platí pre banky poskytujúce spotrebiteľské úvery. "" priblížilo MF SR. Zároveň sa tým dosiahne rozšírenie uplatňovania týchto pravidiel pre všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov, vrátane takých poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ktorí nie sú bankami a ktorí tvoria nezanedbateľný podiel na trhu spotrebiteľských úverov. Znamená to, že sa bude týkať napríklad aj nebankových subjektov, ktoré získali na poskytovanie úverov licenciu.Novela zákona obsahuje zásady pre obozretné poskytovanie spotrebiteľských úverov v oblasti stanovenia a dodržiavania limitov pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľské úvery.Taktiež definuje pravidlá overovania príjmov spotrebiteľa, dodržiavania limitov a pravidiel pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania spotrebiteľského úveru a špecifikáciu obozretných pravidiel pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.Po novom sa má napríklad povoliť vyplácanie spotrebiteľských úverov taktiež na účty stavebných sporiteľov.Banky budú tiež osobitne monitorovať spotrebiteľské úvery, ktoré dostanú klienti prostredníctvom samostatných finančných agentov. Kontrolovať majú to, či klienti nemajú problém tieto úvery splácať. Ak sa ukáže, že pri týchto úveroch je vyššie riziko nesplácania, banky by mali podľa zákona bezodkladne prijať opatrenie na zníženie tohto rizika.Národná banka Slovenska získa väčšie kompetencie, ak bude chcieť preskúmať podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní úverov inštitúciou, ktorá nezískala povolenie.