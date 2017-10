Banky môžu zaplatiť viac za sťahovanie do EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Banky, ktoré sa po odchode Británie z Európskej únie (EÚ) chystajú presunúť časť zamestnancov na kontinent, očakávajú, že ich účet za brexit dosiahne 500 miliónov USD (427,10 milióna eur) a viac. Uviedli to zdroje oboznámené s prípravami.To je viac, ako tieto finančné inštitúcie pôvodne odhadovali. Dôvodom je neochota ich zamestnancov presťahovať sa z Londýna a nedostatok skúsených bankárov v Dubline, Paríži a vo Frankfurte nad Mohanom, povedali zdroje, ktoré nechceli byť menové, pretože ide o dôverné informácie.uviedol John Terry, partner v spoločnosti PricewaterhouseCoopers LLP.Banky tak možno budú musieť zvýšiť finančné balíky spojené s presunom do EÚ, ktoré zahŕňajú bývanie, výdavky na súkromné školy a iné výhody, aby presvedčili expertov z Londýna o sťahovaní. A tak experti, ktorí v Británii zarábali 1 milión libier (1,12 milióna eur), si môžu pýtať aj 1,5 milióna GBP v Paríži alebo vo Frankfurte nad Mohanom, ako kompenzáciu za akýkoľvek nárast nákladov a daní z príjmov, odhadol Terry.Presunutie niekoľkých stoviek ľudí do nových kancelárií v EÚ do apríla 2019 môže zahŕňať až 100 miliónov dolárov na tzv. personálne náklady, a to bez právnych, technologických a kapitálových výdavkov spojených so založením subjektu, povedal jeden zo zdrojov.Keďže rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o brexite viaznu, čo blokuje začatie rozhovorov o budúcej obchodnej dohode, firmy z finančného sektora nemajú veľmi na výber. Neostáva im nič iné, len začať so sťahovaním potrebných zamestnancov na kontinent.Európske regulačné úrady dali jasne najavo, že nepovolia žiadne malé formálne sídla bánk, ktoré poslúžia len ako ich oficiálna adresa v EÚ. To znamená, že banky, ktoré chcú získať licenciu, budú musieť vykonávať operácie v plnom rozsahu s primeraným počtom zamestnancov, vrátane vedúcich pracovníkov, ktorí nebudú dochádzať z Londýna.(1 EUR = 1,1707 USD; 1 EUR = 0,89535 GBP)