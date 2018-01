Banky na Slovensku majú problém nájsť vhodných pracovníkov

Ilustračné foto. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - S nedostatkom vhodných pracovníkov na Slovensku zápasia aj banky. Majú problém nájsť najmä vhodných špecialistov. Pracovných ponúk v bankovom sektore pritom neustále pribúda.Pracovný portál Profesia ku koncu vlaňajška evidoval 13.956 inzerátov, v ktorých zamestnávatelia hľadali ľudí na pozície v bankovom sektore. "Oproti roku 2015 je to približne o 15 % viac pracovných príležitostí. Treba však povedať, že v roku 2016 bolo ponúk ešte o čosi viac, a to 14.339," vyčíslila PR manažérka Profesie Nikola Richterová.Záujem o pracovníkov v bankovníctve pritom potvrdzujú aj štatistiky zo začiatku tohto roka. Od 1. do 25. januára 2018 bolo na Profesii v tejto oblasti zverejnených 1024 inzerátov.doplnila Richterová.Problémy s dostatkom vhodných kandidátov potvrdzujú aj samotné banky.uviedla hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.ČSOB hovorí o probléme nájsť vhodných zamestnancov najmä na obchodné pozície a pozície špecialistov.potvrdila hovorkyňa banky Anna Jamborová.Finančné domy sa preto snažia hľadať rôzne riešenia ako nových ľudí získať.dodala Jamborová.Slovenská sporiteľňa sa tiež snaží investovať do rozvoja ľudí.dodala hovorkyňa banky Marta Cesnaková.