Banky od januára upravujú cenníky, ušetriť sa dá na balíkoch služieb

Bratislava 26. decembra (TASR) - Od nového roka si klienti za niektoré služby v bankách priplatia. Až 12 finančných domov totiž podľa portálu Finančná hitparáda upravuje svoje cenníky.Ak nechcú klienti banke zaplatiť viac, mali by si dať pozor na niektoré operácie. Pomôcť môže kontrola výšky mesačného poplatku za balík služieb k bežnému účtu a taktiež aj zloženie balíka.priblížili odborníci portálu.Klientom sa pritom oplatí viac využívať balíky služieb. V nich totiž majú predplatené rôzne služby, ktoré si pri bežnom účte musí inak klient zaplatiť navyše a tak v konečnom dôsledku môže za využívanie iba bežného účtu zaplatiť viac. Pri balíkoch služieb môže dokonca získať až 100-% zľavu z mesačného poplatku za vedenie pri jeho aktívnom využívaní.Opatrní treba byť aj pri transakciách a operáciách s hotovosťou ale aj pri bezhotovostných operáciách.doplnili odborníci portálu s tým, že ušetriť sa dá na operáciách uskutočňovaných elektronicky.Vyberať hotovosť sa oplatí z bankomatu vlastnej banky, v zahraničí by zase mali ľudia využívať najmä bankomaty rovnakej bankovej skupiny, ak je to možné.odporúča klientom portál.Ľudia môžu doplatiť aj na výber peňazí z termínovaného vkladu v čase jeho viazanosti. Hrozí im strata úroku z celej vyberanej sumy.Pozor si treba dať aj na vklad väčšieho počtu mincí a bankoviek v hotovosti.priblížila Finančná hitparáda.