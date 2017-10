Banky v eurozóne sú dobre pripravené na náhle zmeny úrokov

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. októbra (TASR) - Banky v eurozóne sú dobre pripravené na zvládnutie náhlych alebo prudkých zmien úrokových sadzieb. Uviedla to dnes Európska centrálna banka (ECB) na základe výsledkov testu, ktorý skúmal dôsledky šiestich rôznych hypotetických úrokových šokov.Test ukázal, že vyššie úrokové sadzby by v nasledujúcich troch rokoch viedli k vyšším čistým úrokovým príjmom väčšiny bánk, ale znížili by aj ekonomickú hodnotu ich majetku.Test vplyvu zmien úrokových sadzieb je súčasťou ročného záťažového testu pre banky, ktorý sa používa na meranie celkového kapitálového dopytu. Prebiehal od konca februára v 111 bankách v eurozóne.uviedla ECB.Strážcovia meny z ECB uvažujú o možnosti začať v blízkej budúcnosti so znižovaním masívnych stimulov na podporu ekonomiky, ktorá naberá na sile a deflačné riziká sa vytrácajú.Očakáva sa, že Rada guvernérov ECB začne debatu o úrokových sadzbách na najbližšej schôdzi 26. októbra a k prvým krokom by mohlo dôjsť v januári budúceho roka. Ale v tomto roku ekonómovia zvýšenie úrokových sadzieb nepredpokladajú.