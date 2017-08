Banky v Londýne zaostávajú v prípravách na sťahovanie do EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 17. augusta (TASR) - Banky so sídlom v Londýne, ktoré sa chcú presťahovať do Európskej únie (EÚ) predtým, ako z nej Spojené kráľovstvo vystúpi, zaostávajú v prípravách na tento krok. Uviedla Sabine Lautenschläegerová, členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB).Zahraničným bankám v Londýne totiž hrozí, že po odchode Veľkej Británie z EÚ v roku 2019 stratia prístup na jednotný európsky trh. To mnohé z nich núti, aby zvážili presťahovanie častí svojich prevádzok do niektorej z krajín EÚ. Musia pritom požiadať ECB o bankovú licenciu.Sabine Lautenschläegerová, ktorá vo Výkonnej rade reprezentuje divíziu dohľadu nad bankami upozornila, že finančné ústavy v tomto smere napredujú pomalšie, ako sa čakalo.uviedla Lautenschlägerová.Spomedzi bánk, ktoré prejavili záujem o premiestnenie operácií do eurozóny, len niekoľko väčších finančných ústavov dosiahlo pokrok pri plánovaní. ECB zatiaľ nezaznamenala veľa konečných rozhodnutí, uviedla.Dodala, že ECB nebude udeľovať licencie bankám, ktoré si chcú v EÚ vytvoriť lena zaujme tiež tvrdý postoj k tzv. back-to-back transakciám, keď banka bude riadiť svoje obchody v EÚ z londýnskej kancelárie.povedala Lautenschlägerová.Lautenschläegerová očakáva, že banky, ktoré sa presúvajú do EÚ, aktualizujú svoje plány.