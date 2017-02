Banky vlani dali do Jednotného rezolučného fondu skoro 22 miliónov eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) - Banky za minulý rok zaplatili do Jednotného rezolučného fondu takmer 22 miliónov eur. Tento fond slúži na riešenie možných krízových situácií v sektore. Vyplýva to zo štvrťročného komentára k politike obozretnosti na makroúrovni, ktorý zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).Národný rezolučný fond je súčasťou druhého piliera bankovej únie. Slúžiť má na ozdravenie bánk v prípade ich problémov v budúcnosti. Výška príspevku, ktorý majú finančné domy zaplatiť do fondu, sa určujú podľa veľkosti banky, objemu vlastných zdrojov, chránených vkladov, ako aj ďalších ukazovateľov týkajúcich sa napríklad kapitálu a likvidity banky.Bankový sektor pokračoval aj v platení osobitného odvodu.uviedla NBS s tým, že sadzba osobitného odvodu sa prijatím novely o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií zafixovala na úrovni 0,2 % až do roku 2020.Finančné domy uhradili v priebehu prvého polroka aj ročný príspevok do Fondu ochrany vkladov za rok 2016.doplnila NBS. Zároveň centrálna banka vyčíslila, že pokrytie krytých vkladov prostriedkami fondu zostalo na úrovni 0,65 %.