Banky vo Veľkej Británii sa chystajú zatvoriť rekordných 762 pobočiek

Londýn 23. augusta (TASR) - Banky vo Veľkej Británii sa chystajú zatvoriť tento rok rekordných 762 pobočiek. To mnohým zákazníkov sťaží prístup k osobným finančným službám. Banky sa tak snažia stlačiť svoje prevádzkové náklady, a to aj rozširovaním on-line služieb.Počet pobočiek, ktoré sa tento rok, buď zatvoria, alebo budú zaradené na zoznam prevádzok určených na zatvorenie, už prekročil 583, čo je počet pobočiek zatvorených v roku 2016.Banky a stavebné sporiteľne v Spojenom kráľovstve od roku 1989 zatvárali pobočky tempom zhruba 300 za rok. Ale toto tempo sa v ostatných rokoch zrýchľuje, keďže finančné ústavy sú pod tlakom a snažia sa dosiahnuť zisky redukciou nákladov na menej vyťažené a málo ziskové pobočky, najčastejšie v odľahlejších regiónoch.Royal Bank of Scotland sa chystá tento rok uzavrieť 244 pobočiek, Lloyds Banking Group zatvorí 195, HSBC 117 a Barclays 90 až 100 pobočiek.V celej Británii tak zostane na konci roka len asi 8000 bankových pobočiek. Na porovnanie, podľa údajov z Univerzity of Nottingham, v roku 1989 fungovalo v krajine 17.831 bankových pobočiek.Zrýchľujúce sa tempo zatvárania vyvolalo znepokojenie medzi zákonodarcami a aktivistami, ktorí tvrdia, že sa to najčastejšie dotkne práve najzraniteľnejších klientov a firiem. Banky totiž v rámci konsolidácie zatvárajú najviac pobočiek v oblastiach s najnižšími príjmami.Politici v parlamentnej rozprave označili toto správanie bánk zaVarovali, že sa tak môže znížiť prístup malých podnikov v dotknutých oblastiach k úverom a ich objem môže klesnúť aj o polovicu.Predstavitelia bánk zase argumentujú, že reagujú len na meniace sa vzorce správania sa zákazníkov, a že poskytnú alternatívu tým, ktorí nemôžu alebo nechcú on-line služby.Barclays napríklad uviedla, že umožní klientom v odľahlých regiónoch prístup k svojim službám prostredníctvom poštových pobočiek. Okrem toho banky investujú do nových bankomatov a mobilných bánk na vidieku.