Bánovčania majú dronov plné zuby, rušia ich súkromie

Bánovce nad Bebravou 8. júna (TASR)- Časť obyvateľov Bánoviec nad Bebravou má problémy s dronmi. Tie im podľa ich vyjadrenia svojím prelietavaním nad ich domami rušia súkromie. Obrátili sa preto sa na samosprávu mesta."Mesto zaznamenalo niekoľko prípadov oznamov sťažovateľov z dvoch lokalít, že ich obťažujú drony. Jedna lokalita je ulica Janka Kráľa a druhá je priehrada," ozrejmil hovorca mesta Miroslav Schlesinger. Na priehrade sa podľa neho sťažovali najmä mladé dámy, ktoré boli obťažované dronom, keď nad nimi stále nalietaval, v druhej lokalite nahlásili mestu staršie osoby, že lietal nad ich záhradami."Vzhľadom k týmto prípadom, keďže mesto nebolo samotné poškodené na svojich právach, sme sa rozhodli napísať informatívny článok, kde informujeme najmä majiteľov dronov, ako s dronom narábať, najmä v zmysle zákona, ktorý sa dotýka ich užívateľov," priblížil hovorca mesta.Pre prevádzku dronov vo vzdušnom priestore SR platia podmienky a požiadavky uvedené v rozhodnutí z 19. augusta 2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore SR. "V okamihu pripojenia kamery na bezpilotné lietadlo nastupuje podmienka definovaná v zákone o ochrane utajovaných skutočností. Nie je možné uvažovať o prevádzke pre prípady bez záznamu, nekomerčné účely, sledovanie priestoru pred lietadlom za účelom navigácie a obdobne. Preto, pre akékoľvek bezpilotné lietadlo, ktoré splní podmienku uvedenú v tomto zákone, musí jeho prevádzkovateľ získať všetky povolenia, súhlasy, ktoré zákon alebo zákony predpokladajú," vysvetlila pre TASR Gabriela Galambošová, riaditeľka sekcie letovej prevádzky Dopravného úradu.Povolenie na vykonávanie leteckých prác v súlade so zákonom o civilnom letectve podľa nej nie je možné vydať pre fyzickú osobu. Pre činnosti, ktoré vykonáva organizácia ako letecké fotografovanie, prípadne filmovanie územia, vydáva povolenia Ministerstvo obrany SR, doplnila Galambošová. Podľa jej ďalších slov je zodpovednosťou prevádzkovateľa dronu alebo osoby, ktorá dron ovláda, aby dodržiaval podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore.Dopravný úrad môže v zmysle zákona o civilnom letectve uložiť pokuty podnikateľom a právnickým osobám do výšky 33.190 eur alebo za priestupok pokutu do výšky 330 eur, uzavrela riaditeľka sekcie letovej prevádzky.