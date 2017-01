Bánovčania vlani odovzdali 27,5 tony šatstva a obuvi

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bánovce nad Bebravou 26. januára (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou odovzdali vlani do špeciálnych nádob v rámci triedeného zberu celkovo 27,5 tony šatstva, opotrebovaných textílií a obuvi. V porovnaní s rokom 2015 je to o niekoľko ton menej, vtedy sa vyzbieralo 35,5 tony, informoval Peter Baláž, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.uviedol Baláž. Zámer triedenia šatstva a obuvi má však podľa neho aj sociálny rozmer, a to v podobe využitia vyzbieraných komodít za účelom pomoci sociálne slabším a inak znevýhodneným občanom.Mesto Bánovce nad Bebravou týmto zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade, ak majú opotrebované textílie, šatstvo a obuv, ktorých sa chcú zbaviť, využili predmetné nádoby v jednotlivých lokalitách.