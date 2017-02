Bánovce nad Bebravou hľadajú nového dopravcu MHD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bánovce nad Bebravou 17. februára (TASR) - Bánovce nad Bebravou hľadajú dopravcu, ktorý v meste zabezpečí fungovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Službu vo verejnom záujme by mal zabezpečovať desať rokov, vyplýva to z oznámenia, ktoré uverejnila samospráva vo vestníku verejného obstarávania.Verejnú súťaž na nového dopravcu MHD vyhlásila samospráva vzhľadom na to, že jej v dohľadnom čase končí zmluva s tým aktuálnym, povedal dnes pre TASR primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec.Dopravca by mal zabezpečovať MHD na území mesta v rozsahu asi 26.725 tarifných kilometrov ročne, teda 267.250 tarifných kilometrov za desať rokov. Radnica pri počte vychádzala z aktuálnych cestovných poriadkov.uviedla ďalej radnica v oznámení.Predpokladanú hodnotu zákazky odhadla samospráva na 430.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Svoje ponuky môžu záujemcovia o výkon služby vo verejnom záujme predložiť do 21. marca. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže stanovila radnica najnižšiu sumu.MHD na území Bánoviec nad Bebravou zabezpečuje SAD Prievidza.