Bánovské športové kluby dostanú viac peňazí na výdavky v rámci súťaží

Bánovce nad Bebravou 21. júna (TASR) - Bánovské športové kluby dostanú vyšší transfer, ktorý použijú na výdavky spojené so súťažami. Financie z rezervného fondu zase mesto využije na spolufinancovanie projektov či oplotenie areálu škôl. Vyplýva to z ôsmej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom dnešnom rokovaní schválili bánovskí mestskí poslanci.Zmena programového rozpočtu podľa radnice vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta a obsahuje len povolené prekročenia príjmov a výdavkov, a to súhrne o sumu vyše 622.000 eur.Vyšší výnos podielovej dane použije mesto na viacero účelov. Pre Hádzanársky klub Jednota Sokol Gabor je to suma 12.000 eur, ktorej ženské družstvo vyhralo prvú ligu a financie použije na výdavky spojené so súťažou. Futbalový klub Spartak dostane 20.000 eur, rovnako na výdavky spojené so súťažami, keďže všetky jeho družstvá postúpili o ligu vyššie. Sumu 7100 eur dá mesto na spoluúčasť pri projektoch knižnice, reštaurovaní sôch a úpravy exteriéru mestského kultúrneho strediska. Ďalších 30.000 eur predstavuje náhrada škody na zdraví a úhradu trov pri staršom súdnom spore. Vyšší príjem z podielovej dane pôjde okrem iného i na opravy komunikácií a ich bežnú údržbu.Z rezervného fondu pôjde na projekty suma vo výške viac ako 132.000 eur. Z toho 10.000 eur na vybudovanie prístupovej komunikácie pri kultúrnom dome v Dolných Ozorovciach, ďalších 9000 eur na prístrešok v areáli ihriska v Biskupiciach. Sumu 79.500 eur využije samospráva na projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, rekonštrukciu zbrojníc a vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie havarijného stavu obytných domov na ulici K nemocnici nadväzne na predpokladanú výzvu Ministerstva vnútra SR. Ďalšie financie z fondu použije mesto i na projektovú dokumentáciu na realizáciu rekonštrukcie komunikácií a výstavbu nového objektu klubu dôchodcov i oplotenie areálov dvojice základných škôl.Zmena rozpočtu zahŕňa i príjem úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške asi 338.000 eur, ktorý mesto použije na rekonštrukciu domu opatrovateľskej služby na Ulici 5. apríla.Rozpočet je po svojej ôsmej zmene vyrovnaný, celkové príjmy a celkové výdavky sú zhodne vo výške 13.747.041,53 eura.