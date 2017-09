Banská Bystrica odstraňuje ďalšie čierne skládky

Nelegálna skládka, ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ TRnava Foto: TASR/KR PZ TRnava

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – V boji proti čiernym skládkam sa mesto Banská Bystrica zapája do mnohých výziev a je úspešné. Vďaka získanej dotácii z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) v objeme 39.000 eur sa už v týchto dňoch intenzívne pracuje na likvidácii stoviek ton nahromadeného odpadu v mestskej časti Senica, na Cementárenskej ceste. Projekt počíta s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške asi 12.000 eur. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Ako uviedla, mimorozpočtovými zdrojmi z rezortu životného prostredia v sume 70.000 eur sa podarilo odstrániť viac ako 700 ton odpadu už vlani v lokalite Na Hrbe. Z 50-ročnej čiernej skládky odviezli kuchynské spotrebiče, nábytok, matrace, koberce či tehly. Tony rozličného odpadu budú čoskoro minulosťou už aj na Cementárenskej ceste, v blízkosti rómskej osady.objasnil Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici.Na ploche 750 štvorcových metrov sa počíta s mechanickým zberom odpadu, jeho uložením na riadenú skládku, rozhrnutím rekultivačnej zeminy a následnou výsadbou zelene. Práce by mali byť ukončené do konca novembra tohto roka.zdôraznil prednosta magistrátu Martin Adamec.Od začiatku roka aktivační pracovníci a zmluvné spoločnosti odstránili viac ako 50 ton komunálneho odpadu na Podlavickej ceste, pri malej železničnej stanici, za garážami na Karlove, v okolí zariadenia Prístav na Fončorde, v bývalom areáli práčovní v Majeri, na Pršianskej terase či Laskomerskej ceste.