Banská Bystrica predstavila asistentov trénera aj ďalšie posily

Aktuálny káder HC '05 iClinic Banská Bystrica:



Brankári: Mário Lamper, Matej Gajan



Obrancovia: Ivan Ďatelinka, Branislav Kubka, Vladimír Mihalik, Martin Kupec, Oliver Košecký, Ben Marshall, Karol Sloboda, Marek Biro, Felix Petrinec, Martin Dlapka



Útočníci: Tomáš Surový, Eric Faille, Guillaume Asselin, Matej Češík, Gilbert Gabor, Michal Kabáč, Matej Giľák, Alex Tamáši, Mário Lunter, Martin Belluš, Tomáš Zigo, Brock Higgs, Tomáš Török, Oliver Giertl, Michal Matoušek, Martin Majerík, Marek Chamula, Lukáš Lunter

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica predstavilo viacero posíl a aj dvojicu asistentov hlavného trénera Dana Cemana. Do kádra úradujúceho majstra pribudli Tomáš Zigo, Brock Higgs, Karol Sloboda a Ben Marshall a asistentmi kanadského kouča budú Ivan Droppa a Matúš Kostúr. Klub o novinkách informoval na oficiálnej webstránke.Odchovanec banskobystrického klubu Zigo sa vracia pod Urpín po roku strávenom v Česku. Aj vinou zdravotných problémov odohral za extraligový Hradec Králové iba celkovo 26 zápasov (bilancia 2 góly a 3 asistencie) a krátko hosťoval aj v Slavii Praha.Do známeho prostredia sa vracia aj kanadský útočník Brock Higgs. V Banskej Bystrici pôsobil už v druhej polovici sezóny 2016/2017 a k zisku prvého titulu "baranov" prispel 22 kanadskými bodmi v play off. Skúsený 35-ročný obranca Karol Sloboda sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže po 11-tich rokoch. Až na sezónu 2014/2015, keď pôsobil v Lade Togliatti v KHL, ich strávil výlučne v najvyššej českej súťaži v dresoch Slavie Praha, Karlových Varov a Vítkovíc.Úplne novou tvárou v Tipsport Lige bude 25-ročný americký útočník Ben Marshall. Bude to pre neho vôbec prvé pôsobisko mimo amerického kontinentu. V roku 2010 ho draftoval klub Detroit Red Wings, ale do NHL sa nepresadil a pôsobil najmä v nižších súťažiach. V sezóne 2017/2018 odohral 11 zápasov za Providence Bruins (bilancia 0+2) v AHL a ďalších 21 stretnutí za Atlanta Gladiators v ECHL (3+9).Bývalý brankár Matúš Kostúr pôsobil v nedávnej minulosti ako tréner pri mládežníckych tímoch Banskej Bystrice a od nového ročníka sa posunie do pozície asistenta Dana Cemana. V rovnakej pozícii bude aj bývalý obranca Ivan Droppa, ktorý donedávna pôsobil ako funkcionár i tréner v Liptovskom Mikuláši.