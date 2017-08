Banská Bystrica prehrala svoj prvý zápas v A-skupine Ligy majstrov

Hráči Banskej Bystrice, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Liga majstrov, A-skupina:



Grizzlys Wolfsburg - HC'05 iClinic Banská Bystrica 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)



Góly: 6. Fauser (Furchner, Foucault), 10. Höhenleitner (Krupp), 35. Riefers (Foucault), 42. Weiss (Ankert, Dixon) – 41. Dame-Malka (Sedlák), 58. Kubka (Gabor, Lamper), 60. Lamper (Gabor, Ďatelinka). Rozhodovali: Hejduk (ČR), Schukies – Höfer, Merten (všetci Nem.), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2058 divákov.



zostavy:



Grizzlys Wolfsburg: Kuhn – Likens, Wurm, B. Krupp, Sharrow, Dehner, Ankert – Haskins, Furchner, Fauser – Aubin, Karachun, Voakes – Dixon, Weiss, Foucault – Höehenleitner, Mulock, Riefers



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš – Gélinas, Dame-Malka, Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Sedlák, Gründling, Hohmann – Bartánus, Tamáši, Bubela – Brittain, Faille, Belluš – Gabor, Bortňák, Lamper – Andrisík, Češík, Róth

Wolfsburg 25. augusta (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom prvom zápase v A-skupine Ligy majstrov na ľade Grizzlys Wolfsburg 3:4. Nemecký tím položil základy piatkového víťazstva už v prvej desaťminútovke, v ktorej sa dostal do dvojgólového vedenia. Úradujúci slovenský majster síce v úvode tretej tretiny skorigoval zásluhou obrancu Oliviera Dameho-Malku na 1:3, ale krátko nato inkasoval štvrtý gól. "Barani" v závere vystupňovali svoj tlak, ale po góloch Branislava Kubku a Patrika Lampera im už nezostal čas na vyrovnanie.Zverenci Vladimíra Országha nastúpia na ďalší zápas A-skupiny v nedeľu 27. augusta o 19.30 h na ľade rakúskeho klubu Red Bull Salzburg.Banskobystričania nastúpili na svoj prvý zápas rozpačito a už od 20. sekundy mohli prehrávať, no Haskins v nádejnej pozícii minul bránku. V 5. minúte bol vylúčený Belluš a domáci išli do vedenia. Strelu Furchnera brankár Lukáš neudržal a dorážajúci Fauser poslal puk do jeho bránky. Domáci boli v prvej tretine nebezpečnejší než súper. O zvýšenie náskoku sa v 9. minúte neúspešne snažil obranca Dehner, ale krátko nato Wolfsburg predsa len pridal druhý gól. "Barani" prepadli v strednom pásme, domáci sa dostali do brejku dvoch proti jednému a Höhenleitner po spolupráci s Kruppom prekonal Lukáša.Hostia vstúpili do druhej tretiny odvážnejšie a častejšie sa dostávali na dostrel Kuhnovej bránky. Najmä v 25. minúte si utvorili veľký tlak, do šancí sa dostali Gabor i Bortňák, ale skóre sa nezmenilo. Ani Lukáš si nemohol veľmi vydýchnuť a v 27. minúte úspešne čelil pokusu Weissa, ktorý nevyužil chybu v rozohrávke "baranov". Ďalšie vydarené prečíslenie predviedli domáci v 35. minúte. Foucault si poradil s obrancom Dame-Malkom a jeho ponuku pred prázdnu bránku Riefers neodmietol. Francúzsky obranca sa v 39. minúte snažil napraviť svoje zaváhanie a hoci jeho pokus minul bránku, všetko si vynahradil v úvode tretej tretiny.Po 54 sekundách sa Dame-Malka dostal k nenápadnej strele spoza hráča, ktorá prekvapila Kuhna. Hostí tento gól vrátil do zápasu, ale nie nadlho. Už o 46 sekúnd totiž Weiss tečoval Ankertovu strelu a Lukáš bol bezmocný. V 57. minúte sa už zdalo, že domáci si pohodlný náskok ustrážia, no "barani" dvihli hlavy. Zvýšenú ofenzívnu aktivitu zúročil obranca Kubka a upravil 2:4. Hostia dosiahli aj kontaktný gól, ktorého autor bol 13 sekúnd pred koncom tretej tretiny Lamper, ale do konca zápasu im už nezostal čas na vyrovnanie.