Banská Bystrica žije hip-hopom, odštartoval festival The Legits Blast

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. júla (TASR) – Už po ôsmy raz dnes v Banskej Bystrici otvoril svoje brány festival The Legits Blast 2017. Mesto a banskobystrická Europa, kde sa podujatie koná, bude žiť hip-hopovou kultúrou, hudbou a tancom až do soboty (29.7.) večera.Na Orange Music Live Open Air Stagei sa predstavia špičkoví domáci i zahraniční hip-hopoví interpreti. Medzi najväčšie ťaháky patrí raper Rytmus či Američan R. A. The Rugged Man a dvojica Onyx.Ako za organizátorov TASR informovala Romana Dorotovičová, súčasťou festivalu je opäť množstvo tradičných, ale i novších tanečných projektov.konštatovala Dorotovičová. Vlani sa do nich zapojilo približne 1500 tanečníkov, ktorých povzbudzovalo viac ako 1700 divákov.Festival od roku 2014 láka i milovníkov kvalitnej hudby. Na projekte The Legits Blast Concert sa za posledné štyri roky vystriedali hviezdy ako Ego, Strapo, Majk Spirit či americkí interpreti Lords of the Underground. Teraz sa predstavia aj Vec spolu so Škrupom, Tonom S. a Joe Trendym či pražské zoskupenie PSH.